千葉県九十九里町の名物となっている、約3000匹のイワシが泳ぐ水槽について「イワシが密だ」として廃止を求める声が上がり、波紋が広がっている。【映像】3000匹のイワシが泳ぐ水槽海岸近くに建つ「いわし資料館」。地元の名物のイワシに関する様々な展示があり、なかでも目玉となっているのが3000匹のイワシが泳ぐ水槽だ。この水槽に対して、動物の保護活動を行う団体から「驚くべき過密さで飼育され不適切である」といった