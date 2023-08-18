読売テレビ（電子版）は8月14日、「【独自解説】すすきの頭部切断殺人、父親は『“ヘリコプターペアレント”の典型』!?殺人容疑で親子3人再逮捕も黙秘続けるのは、『母親守るため』か…犯罪心理学者が分析」との記事を配信した。ワイドショー「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系列）の放送内容をネット版の記事に編集したものだ。＊＊＊【写真】瑠奈容疑者とも「女装姿」で会ったとされる被害者のセクシーショット札幌市