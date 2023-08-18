Apple MusicやNetflix、YouTube Premiumなど、商品やサービスの利用料金を継続的に支払わせる契約形態が「サブスクリプション」です。スタンフォード大学の研究チームによる調査によって、顧客がサブスクリプションの料金に注意を向けない場合、サービスを提供する企業の収益は約2倍に増加することが判明しました。Selling Subscriptions | NBER(PDFファイル)https://doi.org/10.3386/w31547Gauging the ‘subscription economy’
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