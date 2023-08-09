東京・渋谷区の副区長が女性区議を「ブタ」などと誹謗中傷していた問題で、副区長が退職届を提出した。【映像】告発文と謝罪文の内容「桑ブタ」「国民民主の桑ブタは（中略）早めに封じておかないとね！」（澤田副区長）渋谷区の澤田副区長が、区の職員約120人が閲覧できるグループチャットで国民民主党の桑水流区議を「桑ブタ」などと揶揄していた問題。桑水流区議は、非公表にしていた自宅のマンション名までさらされてい