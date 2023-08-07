´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÂ¼ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ê¼Ì¿¿¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡Ë8·î6Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAICOLLECTION2023AUTUMN¡õWINTER¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ºÙ¤¤¹õ¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¤¤¤¦´Ú¹ñÉ÷À©Éþ»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥­¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤¦¤¨¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¥Ð¥­¥å