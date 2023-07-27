装飾は8月14日までなので見たい方はお早めに！「みなとみらい駅」構内がポケモン一色に横浜高速鉄道みなとみらい線は2023年7月25日（火）、ポケモンバトルの世界大会「ポケモンワールドチャンピオンシップス」が、初めて日本で開催されることに合わせ、会場へのアクセス駅となる「みなとみらい」駅を装飾すると発表しました。みなとみらい線（画像：写真AC）。みなとみらい駅では、既に7月17日から構内の柱や階段、床などにポ