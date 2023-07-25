Twitterの新しいロゴが、アメリカのデザイン企業・Monotypeが制作した既存のフォントに酷似していると指摘される問題について、Monotypeが疑惑を否定する声明を発表しました。The logo of X, formerly Twitter, wasn’t actually stolen | Financial Timeshttps://www.ft.com/content/da262b2a-f39a-466b-9b2f-2f8fa84f01172023年7月24日に、Twitterの青い鳥のアイコンが「X」に変更されたのに伴い、SNS上では「新しいロゴは盗用で
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