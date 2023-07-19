1-3の6回1死からスライダーを左翼席に運んだ■カブス 17ー3 ナショナルズ（日本時間19日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が18日（日本時間19日）、本拠地で行われたナショナルズ戦に「2番・右翼」で先発出場し、第3打席で5試合ぶりの8号ソロを放った。6打数4安打3打点の固め打ちで、連敗ストップに貢献した。1-3の6回1死だった。カウント2-2から左腕・コービンの7球目の内角低めのスライダーを強振。高く舞い上がった打球は左