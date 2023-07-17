アストロズ戦で34号も空砲に米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地アストロズ戦で34号ソロを放った。2点を追う9回に2戦連発となる豪快弾。早くも昨季の本塁打数に並び、本塁打王争いでもトップを独走中だが、チームはまさかの逆転負け。米記者からは「明日朝、ショウヘイ・オオタニはトレードを要求すべきだ」と辛辣な意見が寄せられた。前日のサヨナラ劇の再現とはならなかった。エンゼルスは7