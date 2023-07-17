長さが約２メートルに達する超大型リュウグウノツカイが台湾新北市の海で発見され、ダイバーとともに泳ぐ姿が全世界のネット上に広がり話題を集めている。最近、米メディアのニューズウィークによると、最近ダイビング講師の汪承さんは台湾新北市瑞芳区付近の海で同僚ダイバーたちと大型魚とともに遊泳を楽しむ姿を撮影した映像を紹介した。映像の中で汪承さんと同僚たちは大きさ約２メートルに達するリュウグウノツカイを
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 日本のTwitter利用 世界で突出
- 2. エアコン節電術 6割が勘違いか
- 3. 陸上のユニ露出なぜ多い? 裏事情
- 4. AVを16分の1倍速で 珍バイト告白
- 5. みちょぱ 毎日夫と風呂一緒の訳
- 6. VIVANT 43人目のキャストに驚き
- 7. 内見途中で男性を襲撃か 男逮捕
- 8. 元AV女優「業界最大の敵」を指摘
- 9. 赤西仁「ジャニーズ戻りたい」
- 10. HIKAKIN「3回目」動画で怒り露わ
- 1. エアコン節電術 6割が勘違いか
- 2. 陸上のユニ露出なぜ多い? 裏事情
- 3. 内見途中で男性を襲撃か 男逮捕
- 4. 水深15mから急浮上か 男性死亡
- 5. 中学校5つを1つに統合…住民困惑
- 6. 女優ジェーン・バーキンさん死去
- 7. 秋田で車両水没「動かさないで」
- 8. 猫殺し調理動画公開 24歳の主張
- 9. 娘と息子流され救出も…父親死亡
- 10. 日本一低い山に客殺到 破顔の訳
- 1. 今井議員「#視察」に厳しい声
- 2. 新作「丸亀シェイク」18日に登場
- 3. 「国民の7割がゲーマー」のサウジ、日…
- 4. 原発処理水、説明不十分80％ マイナ総…
- 5. 藤井竜王 残り13秒でパニック?
- 6. 結婚で友人豹変…ほぼ無職状態に
- 7. 健康保険証廃止「撤回や延期求める」76…
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 突発性難聴 手遅れ招く最悪行動
- 10. 日サウジ戦略対話創設へ 湾岸諸国とＦ…
- 1. 米デスバレーで最高気温54℃
- 2. 米の「11人遺体」容疑者を逮捕
- 3. 死刑執行の直前に撮影 残酷か
- 4. ガンジス川のチャイ 飲んだ結果
- 5. 海外イベ 約1000人ヌードで参加
- 6. 船でスマホ失った…まさかの原因
- 7. 300kg減量 米女性が奮起した理由
- 8. 段ボールベッド パリ五輪も使用
- 9. プーチン氏 ウの反攻は「失敗」
- 10. 大谷翔平の訪韓の可能性に注目
- 1. 日本のTwitter利用 世界で突出
- 2. 受験生の進路 医学部人気に陰り?
- 3. すすきの再開発 賃料設定に震撼
- 4. 囁かれる「半導体の危機」とは
- 5. 会社員が年に2千万円超稼ぐ副業
- 6. 原因不明の腰痛 原因は股関節?
- 7. スマホ熱中症 引き起こすNG行為
- 8. 出産2日前 夫が借金300万円告白
- 9. 「贈与税」を減らす5つの方法
- 10. 夜中尿意で起きる…早死のサイン
- 1. 「ルパン三世」の愛車がEVで復活
- 2. 1万円代の格安タブレット値下げ
- 3. 出社増でストレス 原因1位は
- 4. ユニクロのレジ「秘密」に驚き
- 5. iPhone15 Proの一部か 画像投稿
- 6. 透けてる…大容量なバッテリー
- 7. 今売れてるスマートフォン1位は
- 8. 「マンボウはすぐ死ぬ」都市伝説は10年…
- 9. Threads偽アプリ 欧州でDL1位に
- 10. Apple TV+ プレステでお得に
- 1. 大谷33号に米記者「非現実的だ」
- 2. 山川に疑惑 自慰行為見せつけか
- 3. 大谷2戦連発34号 執念の一振り
- 4. 吉田正尚11号満塁弾 6打点荒稼ぎ
- 5. 吉田の完璧グランドスラムに熱狂
- 6. ジョコビッチを破ったアルカラス
- 7. 大谷34号も無情スーパーキャッチ
- 8. 遠藤航が堂安に会いに行かない訳
- 9. ルーニー氏が大変貌…ファン驚愕
- 10. 非現実な満塁弾 30歳吉田に驚愕
- 1. AVを16分の1倍速で 珍バイト告白
- 2. みちょぱ 毎日夫と風呂一緒の訳
- 3. VIVANT 43人目のキャストに驚き
- 4. 元AV女優「業界最大の敵」を指摘
- 5. 赤西仁「ジャニーズ戻りたい」
- 6. HIKAKIN「3回目」動画で怒り露わ
- 7. 通勤手当増税 検討に「本気か?」
- 8. ノブ 冷蔵庫新調で想定外の事態
- 9. 壇蜜 大谷より気になる人物告白
- 10. 「ウマ娘」声優 馬券的中200万超
- 1. 松屋の夏メニューに「沼落ち」
- 2. 夫の不倫発覚 謝罪後にまた不倫
- 3. 5kg減「太りにくい体」のルール
- 4. 旅好き女性が激推しする観光名所
- 5. 授乳中に気配…義弟がのぞき行為
- 6. ローソン 新作がっつりグルメ5選
- 7. A型&AB型男性の「意外な一面」
- 8. 風邪心配したら彼女不機嫌 なぜ?
- 9. 愚痴を誤送信…義母が優しい返事
- 10. ダイソー 便利すぎ清掃グッズ6選