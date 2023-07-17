長さが約２メートルに達する超大型リュウグウノツカイが台湾新北市の海で発見され、ダイバーとともに泳ぐ姿が全世界のネット上に広がり話題を集めている。最近、米メディアのニューズウィークによると、最近ダイビング講師の汪承さんは台湾新北市瑞芳区付近の海で同僚ダイバーたちと大型魚とともに遊泳を楽しむ姿を撮影した映像を紹介した。​映像の中で汪承さんと同僚たちは大きさ約２メートルに達するリュウグウノツカイを