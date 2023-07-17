プロ野球・DeNAは17日の予告先発を発表。オールスター前、最後の試合はバウアー投手に託します。メジャーリーグの2020年サイ・ヤング賞投手の肩書を背負い今季DeNAに加入。5月は防御率6点台と苦戦しましたが、6月は4戦4勝、防御率2.08と圧巻の成績をマークし、月間MVPにも輝きました。メジャー最高投手の力を発揮する右腕は「いい前半戦になったと思いますけど、もっとよくできる部分もたくさんあると思う。(翌日の試合は)勝つ方法