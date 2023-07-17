スタジオジブリの最新作で宮崎駿監督（※崎はたつさき）が手がける10年ぶりの長編作品『君たちはどう生きるか』のレイアウト原画が公開された。【画像】謎の鳥？『君たちはどう生きるか』ビジュアルこれは17日に、映画の主題歌、米津玄師「地球儀」が配信リリースされたことを受け、そのジャケットが宮崎監督による『君たちはどう生きるか』レイアウト原画であることが、米津玄師のSNSを通じて発表されたもの。初公開となっ