成宮寛貴として活動していた元俳優の平宮博重さんは7月12日、自身のInstagramを更新。最新のプライベートショットを公開しました。 【実際の投稿：平宮博重、プライベートショット公開！】「軽井沢で大自然を満喫してるね」平宮さんは「軽井沢旅行に来てます。軽井沢は標高1000mにある高原だから昼は28°c夜は17°cくらい。夏の軽井沢は最高です」とつづり、写真1枚と動画1本を載せています。写真は長野・軽井沢の自然の中で撮った