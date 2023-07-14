7月1日の法改正から約2週間、もとより規制緩和が懸念された電動キックボードだが、利用者に対して冷ややかな目が向けられようとしている。【写真】時代を先取りしていた!? 独特な電動キックボードに乗る20代の中居正広最高速度20キロまでの「特定小型原付」に区分された電動キックボードの場合、16歳以上なら免許不要、ヘルメット着用も努力義務、それでいて車道や自転車専用通行帯、時速6キロ以下であれば歩道も走行できる万