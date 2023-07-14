ジェネシスの旗艦モデル、欧州上陸ヒョンデの高級車ブランドであるジェネシスは、フラッグシップモデル「G90」の欧州販売を開始した。7月13日開幕の英グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでも実車が披露される。【画像】欧州の高級車分野に新たな刺客【ジェネシスG90とレクサスLSを写真で比較する】全30枚上下2分割のLEDヘッドランプ、クラムシェル型ボンネット、フルワイドのLEDリアライトバー、すっきりとしたシャッ