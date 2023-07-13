Appleは7月12日(米国時間)、「Rapid Security Responses」アップデートの修正版をリリースしたことを伝えた。同社は攻撃者に積極的に悪用されている脆弱性に対処するため、2日ほど前に緊急のセキュリティパッチをリリースしていた。しかしながらその対応に不備があったため、修正されたセキュリティアップデートの再配信が行われている(参考「iPhone、iPad、Macに深刻な脆弱性、Appleがセキュリティパッチ配信 | TECH+（テックプラ