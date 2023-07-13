「今後また選ばれたいなという気持ちがありますし、そこでまた打ってみたいなという気持ちがあります」【写真】栗山氏の「元カノ」イチロー氏の元女子アナ美人妻日本時間の7月12日、エンゼルスの大谷翔平がメジャーリーグのオールスターゲームにア・リーグの2番・指名打者として出場。前日会見で意気込んでいたホームランは出なかったものの、試合後の会見では来年以降の出場に向けて意欲を示した。栗山英樹氏が“特別解説”「今