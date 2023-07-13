女優の吉瀬美智子（48）が13日、自身のインスタグラムを更新。“元カレ”との再会を報告し、反響を呼んでいる。吉瀬は11日、東京・丸の内TOEIで開催された岩井俊二監督の最新作「キリエのうた」（10月13日公開）の完成報告イベントに出席。イベントの写真を公開し、「沢山の方々に観て頂けたらと思います！」と呼びかけた。その中で、「元カレとも再会」と、俳優・北村有起哉とのツーショットを公開。吉瀬と北村は、今年4月