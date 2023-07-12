メキシコは新型コロナウイルス流行後も空路での入国規制や、ワクチン接種証明書や陰性証明書などの提出義務もなかったため、パンデミック中から現在まで、世界中から観光客が訪れています。感染のピークだった2020年間は、商業施設、ミュージアム、公共交通機関などで検温やマスク着用などが義務付けられていた時期もありましたが、現在はマスク着用は任意。2022年を境に大きなコンサートやフェスティバルも頻繁に開催されるように