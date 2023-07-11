今世間では、タワマン節税が税制改正によって封じ込められることになるとの話で盛り上がっている。発端は今年1月に行われた国税庁の有識者会議において改正の方針が固まったとの報道だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）不動産を所有するとかかる税金の代表的なものが、固定資産税、都市計画税および相続時に発生する相続税である。最初に問題となったのが、固定資産税負担だ。固定資産税は土地と建物に対して課せられる