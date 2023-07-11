今世間では、タワマン節税が税制改正によって封じ込められることになるとの話で盛り上がっている。発端は今年1月に行われた国税庁の有識者会議において改正の方針が固まったとの報道だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）不動産を所有するとかかる税金の代表的なものが、固定資産税、都市計画税および相続時に発生する相続税である。最初に問題となったのが、固定資産税負担だ。固定資産税は土地と建物に対して課せられる
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. NHK大河で「最大級の歴史歪曲」
- 2. 性行為撮影を強要 元芸人が謝罪
- 3. 【今日から】年に一度のビッグセール！…
- 4. 【今日から】Amazonプライムデー「先行…
- 5. 高梨沙羅の実家のセブンが閉店へ
- 6. 首切断 関係者が語る戦慄の現場
- 7. UUUM一転…10億5000万円の赤字
- 8. 牛串1本4000円 黒門市場に批判も
- 9. 大谷翔平がお忍びで通う居酒屋
- 10. 森永卓郎氏 財務省はカルト教団
- 1. 同僚盗撮 処分の甘さに怒りの声
- 2. 首切断の意味 精神科医が分析
- 3. 用水路から声…女子高生の判断
- 4. 静岡知事 給与・ボーナス返上へ
- 5. わいせつ動画売る素人女性の実態
- 6. 日本人の脇のニオイは「7種類」
- 7. 検察「犯人は袴田被告である」
- 8. 禁煙客室でタバコ マナーに嘆き
- 9. 「母食べた」女 背景に霊媒師か
- 10. 神話のような光景 ネットで話題
- 1. 日本政府は世界に謝罪しろ デモ
- 2. 港区女子が語る「恐怖の飲み会」
- 3. 福岡土石流 5人が呼びかけ応じる
- 4. マイナ返納はパフォ 番組で言及
- 5. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 6. マンションで男性血だらけ 東京
- 7. スマホや習い事もＯＫに＝児童養護施設…
- 8. 維新の衆院選擁立が急ピッチ、「立憲民…
- 9. 母親を食べた娘 驚愕の犯行動機
- 10. 地方との格差…都民の行動に衝撃
- 1. 死亡した韓国人 性的暴行被害か
- 2. トルコ大統領、EU加盟を要求
- 3. プーチン氏、プリゴジン氏と会談
- 4. 韓国ドラマ アラブ文化を歪曲?
- 5. B・スピアーズ NBA選手に怒り
- 6. 海外アダルト企業が記録的な訴訟
- 7. 韓国女優 再整形翌日の映像公開
- 8. 伸びた角が目に刺さった羊を放置
- 9. ウ軍 さらに14平方キロを奪還
- 10. 貸し出し本が119年ぶりに返却 米
- 1. UUUM一転…10億5000万円の赤字
- 2. サイゼリヤ 粉チーズ無料終了へ
- 3. 日本一運賃高い鉄道 赤字を解消
- 4. PayPayやめた 店の貼り紙に賛否
- 5. 夜這い&乱交 一般習俗だった日本
- 6. 前妻の借金返済する夫 生活困窮
- 7. 「手書きメモ」勝手に上がる能力
- 8. 共感力高い人 成功する納得理由
- 9. トラック運転手 歯失いやすい訳
- 10. 大卒正社員 生活保護以下の現実
- 1. 【今日から】年に一度のビッグセール！…
- 2. 【今日から】Amazonプライムデー「先行…
- 3. Apple Watch SEがセール価格へ
- 4. 専用ブラウザの5ch閲覧不可能に
- 5. Ankerの新バッテリー 使ってみた
- 6. iPhone15 約8割が購入の予定なし
- 7. プライムデーが開幕 注目商品は?
- 8. Fire TV Stickなど超お得価格に
- 9. 「Threads」5つの残念ポイント
- 10. プライムデー Echo Budsも対象に
- 1. 高梨沙羅の実家のセブンが閉店へ
- 2. 大谷の「一番悪い罪」米国人驚き
- 3. 223cmバスケ選手 異次元ブロック
- 4. 大谷翔平「嘘」移籍騒動に言及
- 5. 大谷が左手薬指にキスする意味
- 6. 藤田氏が爆買い 初日10億円突破
- 7. 板倉滉が世界から評価される理由
- 8. 立浪監督 清原氏の入閣を視野か
- 9. 愛さんの現状 台湾で厳しい見解
- 10. 西武4番がSNSナンパ? 卑猥な中身
- 1. NHK大河で「最大級の歴史歪曲」
- 2. 性行為撮影を強要 元芸人が謝罪
- 3. 大谷翔平がお忍びで通う居酒屋
- 4. 森永卓郎氏 財務省はカルト教団
- 5. 鳥羽シェフの「純愛」知人は疑い
- 6. イジられブチギレ 濱家を共演NG
- 7. 森七菜「4×6=27!」スタジオ静寂
- 8. 美奈子が離婚へ 夫が暴力&暴言か
- 9. 元子役・谷花音の近影に「美人」
- 10. 月9初回が話題 溺れた女性にキス
- 1. 男性が嫌がる女性の行動 1位は?
- 2. 夫とのレスを修復したきっかけ
- 3. イロチ買い正解 GU&ユニクロ商品
- 4. 一緒にいて飽きない女性の特徴
- 5. 「あなして」で話題の不倫とは?
- 6. 「浮気しがちな男性」の共通点
- 7. 優秀 3COINSの「大きめバッグ」
- 8. 着痩せ効果あり キャミワンピ3選
- 9. 夏の不快感なくす快適ブラジャー
- 10. 不倫後に略奪婚 姑の反応に衝撃