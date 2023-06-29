2023年6月頃から「スカウト」と呼ばれる人物が「高収入」「安心」と謳い、女性にラオスでの「売春」を勧める投稿がツイッター上で出回り、問題視されている。4月には在ラオス日本国大使館が「ラオス北西部ボケオ県での求人詐欺に関する注意喚起」という声明を出していた。一体、ラオスで何が起こっているのか。J-CASTニュースは、外務省と東南アジア専門ジャーナリスト・泰梨沙子氏に詳しい話を聞いた。「日本人経営」「60分3万」