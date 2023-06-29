２８日放送のＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・前８時１５分）に出演したＮＨＫの女性ディレクターがネットで「どえらい美人」と話題になっている。この日の番組は「カテリーナが届けたいウクライナのリアル」というテーマで、戦争が続くウクライナの日常について特集。現地の現状を伝えたほか、ウクライナのソウルフードである「ワレニキ」という郷土料理を紹介するなど、ウクライナを特集した。進行を務めたのは、ウクライ