自身のYouTubeチャンネルで京セラドームでの試合観戦の裏側を公開DeNAのトレバー・バウアー投手が自身のYouTubeチャンネルを更新し、京セラドームで行ったスタンドでの“野球観戦”の裏側を公開した。自らチケットを買って座席に座り、球場グルメも堪能。「野球観戦はアメリカだとつまらないけど日本は違う」と日本文化を味わった。バウアーは9日のオリックス戦に先発して3勝目を挙げると、11日の同戦で“観戦”することに。「