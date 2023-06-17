¡ÖÂ­Î¢¤¬Èè¤ì¤¹¤®¤ÆÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ­¤¬Ú»¤ë¡×¡ÖÂ­Éý¤¬¹­¤¯¤Æ·¤¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¼¤«¾®»Ø¤¬ÄË¤¤¡×¡Ä¡Ä¡£·¤¤ÎÈÎÇä¶È¤Ë20Ç¯Ä¶½¾»ö¤·¡¢¸½ºß¡¢·¤¤Î¤ªÇº¤ß¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¡¢·¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀìÌç²È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÀµ¤·¤¤·¤¤ÎÍú¤­Êý¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂ­¸µ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¥Ï¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿¸¶°ø¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë