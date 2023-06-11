2022年8月に離婚を発表した、タレントのpecoとryuchell。6月8日、『CREA WEB』のpecoへのインタビュー記事が公開され、大きな話題を呼んだ。「ryuchellさんは、離婚を発表する際、pecoさんについて『女性を好きになることは、僕の人生のなかで、初めてのことでした』としたうえで、『“夫” であることには、つらさを感じてしまう』と告白。同記事で、pecoさんは離婚当時の心境や、これからについても語っています。“早く新し