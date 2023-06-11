ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£±£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤«¤é?¥Ó¥ó¥¿?¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¸åÆüÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢£²ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ç¤Î¤³¤È¡££Í£Ã¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¼ã¼ê¤Î¤³¤í¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÉÍÅÄ¤¬¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°­¤¯¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ·ë¹½ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¥¦¥±