【北京＝三塚聖平】中国外務省の汪文斌（おうぶんひん）報道官は６日の記者会見で、フランスのマクロン大統領が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が検討している日本連絡事務所の開設計画に反対していると報じられたことに関し、「アジアは北大西洋の地理の範疇（はんちゅう）になく、アジア版のＮＡＴＯの創設も必要ない」と表明した。汪氏は、ＮＡＴＯに対し「この問題において頭を冷静に保つべきだ」と発言。日本側に対しても「地域