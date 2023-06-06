久々のドラマ出演が話題を呼んでいる女優・牧瀬里穂（51）。NHK朝ドラ『らんまん』で、浜辺美波扮するヒロイン西村寿恵子の母まつを演じている。【画像】自宅の超高層マンションでトレーニングする牧瀬里穂4年ぶりの朝ドラ出演となった牧瀬里穂（牧瀬のインスタより）◆ ◆ ◆当時の年収5億円、カリスマデザイナーNIGOと結婚1989年、山下達郎の「クリスマス・イブ」が流れるJR東海のCMで脚光を浴びた牧瀬。稲垣吾郎と共演した9