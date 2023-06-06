この記事をまとめると ■撥水ワイパーにはゴムに撥水成分が含まれている ■動かすことでフロントウインドウに撥水効果を与える ■効果の持続期間や長持ちさせる方法について解説 手塗りタイプの撥水剤との併用がオススメ フロントガラスを中心に、撥水剤を塗っている人は多いだろう。雨でも視界はクリアになるし、高速道路であればノーワイパー走行も可能だったりと、一度使ったらやめられないアイテムだ。 最近では撥水させる