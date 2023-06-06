「いっぺんやってみ、審査員！」6月4日放送の『上沼・高田のクギズケ！』（読売テレビ系）で、こう怒りをあらわにしたのはMCの上沼恵美子（68）。これは、お笑い業界に波紋を広げているオリエンタルラジオの中田敦彦（40）の”松本人志批判”についてへの発言だ。発端となったのは、5月29日に中田が更新したYouTube動画。約44分にわたる動画内で、今のお笑い界やお笑い賞レースにおいてダウンタウン・松本人志（59）の存在が大きす