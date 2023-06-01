元ジャニーズＪｒ．の二本樹顕理氏（にほんぎ・あきまさ＝３９）が５月３１日、国会内で開かれた立憲民主党のヒアリングでジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川前社長の性加害を証言した。帝国への逆風は強まるばかりで、スター候補の現役ジュニアのデビュー計画にも狂いが出てきそうだ。元ジュニアのカウアン・オカモト氏が４月の記者会見でジャニー氏の性加害を訴えて口火を切った後、告発者が後を絶たない。５月３１日には二