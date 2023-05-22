今月13日、イングランド最高峰で「大型犬が歩こうとせず、下山できない」という救助要請が入った。山岳救助隊13名が駆けつけ、体重33キロもある大型犬を担架に乗せると、4時間以上かけて歩いて下山した。担架に乗せられた犬は終始大人しく、救助隊員らも穏やかな雰囲気で救助活動ができたという。英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】ユネスコ世界遺産に登録され、湖水地方国立公園内に位置