レクサスは新型車「LBX」を6月5日にイタリア・ミラノで発表する。それに先立ち、5月22日にデザインの一部を公開した。 一文字につながるリヤコンビランプに加えて、シャープなヘッドライトもあわせて公開。車台には、トヨタのヤリスクロスと同じGA-Bプラットフォームを採用、レクサスのなかでもっともコンパクトなモデルとのウワサだ。 【画像】ヘッドライトに存在感！新型車LBX 〈文＝ドライバーWeb編