ＮＨＫの上條倫子アナウンサー（３８）が２２日、退局することが分かった。同アナが生出演番組で明らかにした。上條アナは、この日放送の情報番組「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に出演。番組終了間際にＭＣを務める鈴木奈穂子アナ（４１）に「きょうが最後なんだよね？」と振られ、「そうなんです。きょうで番組もそしてＮＨＫも卒業することになりました。本当に皆さん、ありがとうございました」と両手を振りなが