NBAプレーオフ西地区決勝第2戦米プロバスケットボールは18日（日本時間19日）にプレーオフ（PO）西地区決勝（7回戦制）の第2戦が行われ、第7シードのレイカーズは敵地で第1シードのナゲッツに103-108で敗れ、2連敗となった。この試合、レブロン・ジェームズに痛恨のミスが発生。第2クォーター（Q）で八村塁のパスを受け、独走からダンクを放つ際にボールをお手玉してしまい、絶好の得点機を不意にした。結果的に逆転負けを喫した