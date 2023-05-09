「良い肉が落ちてる」と勘違いする“紛らわしい”落とし物に、Twitterでは「マジで肉すぎてめっちゃ笑ったwww」「綺麗な二度見するくらいの生肉具合…」などの爆笑と驚きの声が上がっている。【映像】肉に見える“紛らわしい”落とし物投稿者は大学院生・きうりさん（@Konkani_Pet）。「めっちゃ良い肉が落ちてるのかと思いきやタオルやった。紛らわしいことやめろい」とコメントを添え、1枚の画像を自身のTwitterにアップした