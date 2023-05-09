就任２年目を迎えた中日・立浪和義監督（５３）と日本ハム・新庄剛志監督（５１）が、開幕から想定外の誤算に悩まされている。中日は１２勝１７敗の借金５でリーグ最下位。日本ハムは１３勝１８敗の同じく借金５でリーグ５位。ともに昨季はリーグ最下位に終わり、今季のスタートダッシュと巻き返しに燃えていたが、ここまでのところ思うような成績を残せていない。一体、どこに原因があるのだろうか。中日のチーム防御率はリー