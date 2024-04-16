プロ野球日本ハムの新庄剛志監督が15日、自身のインスタグラムを更新。試合前に恒例となっている審判や相手チーム監督との「パフォーマンス」について言及した。その中でファンに宛てた言葉に賛否両論の声が寄せられている。【写真】話題になっている新庄監督のインスタグラムの投稿新庄監督は試合前のメンバー表交換の際、相手監督や審判団とハイタッチしたり、円陣を組んだりして毎度観客を楽しませている。インスタの投稿ではこ