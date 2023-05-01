4月28日に自身のSNSで結婚を発表したタレントの中川翔子さんが、YouTubeチャンネル「中川翔子の『ヲ』」で15日に公開した動画が注目されています。一体、何を語ったのでしょうか？ 【実際の投稿＆中川翔子さんのほかの投稿も見る】「しょこたんとして見ない人っていうのが理想」中川さんは動画でこれまでと現在の恋愛・結婚観について、「芸能界の人はイヤ」「しょこたんとして見ない人っていうのが理想」と語ります。さらに結婚の