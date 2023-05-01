米フロリダ州に住む8児の母ルビーさん（Rubi、39）は昨年、巨大化した臀部の美容形成手術を受けたことで第二の人生を歩み出した。手術のビフォーアフターを捉えたドキュメンタリーは、米リアリティチャンネル『TLC』の「アウェイクサージェリー（Awake Surgery）」で昨年12月に放送され、今月26日にYouTubeチャンネル『tlc uk』で公開されて注目を集めている。【この記事の動画を見る】フロリダ州タンパ在住の8児の母ルビーさんは
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