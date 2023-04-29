列車内で警察官が女性を盗撮しようとしたとして偶然、女性の隣にいた別の警察官に逮捕された。【映像】“別の警察官”がJR長尾駅で逮捕（現場の様子）逮捕されたのは大阪・生野警察署刑事課の巡査部長多賀幸一容疑者（41）。多賀容疑者は28日夜遅く、JR学研都市線の列車内で座席に座っていた20代の女性のスカート内にスマートフォンのカメラを向けて盗撮しようとした疑いがもたれている。女性の隣には偶然、別の警察官が座っ