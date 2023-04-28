ロシアによる侵攻が続くウクライナで28日未明、広い範囲でミサイル攻撃が相次ぎ、若い女性と2歳の子供などこれまでに12人の死亡が確認されています。ウクライナメディアによりますと、28日未明、ウクライナ全土に空襲警報が発令され、中部チェルカッスイ州の町ウマニではミサイルが集合住宅に直撃しました。建物の一角が大きく崩れ、地元メディアによりますと、これまでに10人の死亡が確認されました。また、東部の街ドニプロの集
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