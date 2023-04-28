登録者数184万人を誇る人気ユーチューバー「パパラピーズ」のじんじん（28）が、28日までに自身のYouTubeチャンネル「じんじんちゃんねる」を更新。150キロの自重で足を捻挫する事件が起きたと明かした。動画で、じんじんはソファに座りこんで左足には大きな湿布が。「ホンマに痛い」と顔をゆがめた。というのも、相方のタナカガとともに「BLACKPINK」のライブを観に行き、帰途で大興奮のあまり「自分の体重でねんざしてし