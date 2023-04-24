「16歳の時に描いたファンタの動画」をTwitterに投稿したのは、慧人さん（@Yassun0222K）。「1本写っているだけじゃない？」と思う人もいれば、「いや、2本あるんだ」と思う人もいるでしょう。いやはや、何度見ても不可解です…。【動画】ファンタが分裂した瞬間、見破れますか？実は慧人さん、白い画用紙にファンタを描いて、その上に本物のファンタを置いて転がしているといいます。そうすることで、1本しかないのにまるで2本あ