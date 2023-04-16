秋田朝日放送 １６日秋田県にかほ市の林道で、行方不明となっていた７６歳の男性が横転したトラックの下敷きになって亡くなっているのが見つかりました。 警察によりますと、１６日午前７時ごろにかほ市象潟町大飯郷の県道２８９号につながる林道で、男性が横転した軽トラックの下敷きになった状態で見つかりました。男性は市内に住む漁師の斉藤敬一郎さん（７６）で、見つかった時はすでに心肺停止の状態で、その場で死亡