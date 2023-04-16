「広島７−５ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）広島が大逆転勝利で新井監督体制初の首位浮上を果たした。開幕カードで３連敗を喫したヤクルトを相手に３連勝返し。本拠マツダスタジアムでは７連勝を飾った。初回、この日２２歳の誕生日を迎えた広島の先発・玉村昇悟投手が乱調で、いきなり打者一巡の攻撃を浴びて５失点。二回以降は立ち直ったが、三回先頭で打席が巡ったところで代打を送られた。打っては、四回に同