テレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2（MBS/TBS系）第2話「彼女たちのネガイ」（通算14話）が16日に放送された。急展開にネット上では「ひえっ…ガンダムやばい」「これだよ、これ！これぞ、ガンダム。こうじゃないと」などと驚きの声があがっている。【画像】亡くなったソフィちゃん…公開された『水星の魔女』の新EDカード第2話は、スレッタが乗る搭乗機体のエアリアルの秘密が明らかになり、ネット上では「