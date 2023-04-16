「釈放前指導導入教育員」として、仮釈放や満期釈放で出所する前の受刑者たちに「社会復帰プログラム」の授業を行っている、元吉本興業専務の竹中功氏。【写真】この記事の写真を見る（4枚）ここでは、そんな竹中氏が、全国の刑務所で続けている釈放前教育の実体験をもとに書き下ろした『それでは釈放前教育を始めます！ 10年100回通い詰めた全国刑務所ワチャワチャ訪問記』（KADOKAWA）から一部を抜粋。竹中氏が聞いた“獄中結