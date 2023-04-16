人生には3度のモテ期があると言われますが、いつでもモテたいと思う女性もいるのではないでしょうか。そんな中、コンスタントにモテ続ける人たちからはどのような世界が見えているのでしょうか。今回は、モテすぎる友達が友達と一緒に行きたくないという場所を紹介します。普通に遊べない から…「私の友達はめちゃくちゃ美人でスタイルも抜群。それで結構目を引くし、モテるのも納得なんだけど、ナンパされるのが嫌で、カラオケと