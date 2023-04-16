2023年度の新学期がスタートした。児童・生徒の成長には、学校・教員だけでなく、保護者の適切なケアが欠かせないが、世の中には「毒親」や「モンスターペアレント」などと揶揄される過干渉な保護者も存在する。小学校教員歴20年以上「担任」として預かった児童は累計600人以上に達する松尾英明さんが、これまでに出会った、毒親の正反対に位置する「奇跡の保護者」3人を紹介する――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージ